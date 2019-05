Atalanta | si riparte da Gasperini e forse Zapata

termometropolitico

(Di mercoledì 29 maggio 2019), sidae (“Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’ed il nostro allenatore Gian Pieroprosegue. Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra Società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla Prima squadra. Non posso ora che augurare a tutti buon lavoro e come sempre forza“. Con questo comunicato riportato dal proprio sito ufficiale, l’ha confermato il proseguimento del rapporto con il tecnico Giampiero, che pochi giorni fa ha fatto la storia portando la Dea per la prima volta nella sua storia ...

dipralb : @SantucciFulvio @nonleggerlo Secondo te se va in Champions l’Atalanta riparte dall’allenatore della Primavera? No,… - raffaelerizzo : RT @bonant_: Fa comunque piacere vedere che la Juve ha giocato per vincere solo contro di noi; evidentemente considerano Inter e Atalanta a… - Zlatanismo81 : RT @bonant_: Fa comunque piacere vedere che la Juve ha giocato per vincere solo contro di noi; evidentemente considerano Inter e Atalanta a… -