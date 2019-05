Tutti i soprannomi che i membri della Royal Family usano per chiamarsi tra loro

news.mtv

(Di martedì 28 maggio 2019) Alcuni sono adorabiliche ipertraNews Mtv Italia.

DISTOPI_ShaDane : Bello perché ho 25 soprannomi e me li sono dati tutti io. Per nulla disagio - sognamimalik : comunque io e @_cliffordbae_ abbiamo la mania di dare soprannomi, molto rappresentativi, a tutti - ultrainside : @Luky_CSM_ACM99 Vero?? Ricordarmi tutti i soprannomi, c'è da impazzire… Bronsky me lo ha ricordato l'amico… -