Salvini | su sindaco giudizio lo danno cittadini al voto | noi pronti a governare

Capalbio - la Lega fa il pieno alle europee ma il neo sindaco è un civico ex Pd : "Ci siamo sbarazzati di Salvini e Zingaretti" : La Lega primo partito, ma alle amministrative trionfa il candidato di una lista civica bipartisan: "I cittadini hanno capito che siamo professionisti"

Matteo Salvini - il sindaco Cuttica e l'altra faccia della Lega : "Perché dico sì al Gay Pride ad Alessandria" : Leghista sì, ma contro-tendenza. O perlomeno, Gianfranco Cuttica è molto libero altrettanto anti-conformista. Il sindaco di Alessandria, non ha paura di fronteggiare le rimostranze di molti suoi elettori e compagni di partito concedendo il patrocinio del Comune al Gay Pride locale, con tanto di drag

Video Salvini-Mussolini - studenti in sit-in per la prof sospesa. Il sindaco Orlando : "Clima repressivo" : Gli aggiornamenti sul caso della prof di italiano di un istituto di Palermo sospesa per 15 giorni dall'insegnamento per non...

Tangenti - arrestato sindaco leghistaDi Maio a Salvini : caccialo. L'ordinanza : Gianbattista Fratus è stato arrestato nell'ambito dell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale della GdF di Busto Arsizio Segui su affaritaliani.it

Lega - sindaco arrestato. M5S : «O noi o le tangenti». Salvini : «I pm li aiutano» : dal nostro inviato BUSTO ARSIZIO L'inciampo giudiziario, questa volta, suscita particolare imbarazzo. Perché Legnano non è un posto qualunque, per i leghisti è un luogo...

Arrestato sindaco leghista di Legnano. Salvini : “Non commento - fiducia nei miei e nelle indagini : I Finanzieri del Comando provinciale di Milano, su disposizione della procura di Busto Arsizio, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, del vice sindaco dello stesso Comune, Maurizio Cozzi, e dell'assessore alle Opere Pubbliche, Chiara Lazzarini. A Fratus e Lazzarini sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre l'ordinanza nei confronti di Cozzi e' di ...

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Il sindaco attacca Salvini : “I porti sono chiusi o aperti?”. Nave “ferma” a Lampedusa. Ong : “Crimine è far morire la gente” : Riprendono le partenze di migranti dalla Libia e i porti italiani tornano, di fatto, ad aprirsi. Ma nel Mediterraneo si continua a morire, come nel naufragio al largo della Tunisia costato la vita ad una settantina di persone. Ad Augusta, intorno alle 12.30, e' approdata Nave "Stromboli" della Marina militare con i 36 migranti salvati ieri a 65 miglia dalle coste libiche dal pattugliatore "Cigala Fulgosi": "erano in imminente pericolo di vita", ...

“Venite in piazza da Salvini” : il messaggio vocale inviato dal sindaco ai cittadini con il numero del Comune. Lui : “A costo zero” : “Sono il sindaco, venite in piazza da Salvini”. Una telefonata con un messaggio vocale registrato dal sindaco leghista Vincenzo Catapano nella quale i cittadini sono stati invitati a partecipare al comizio del vicepremier e leader della Lega a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, in programma lunedì 6 maggio alle 20.45. Ed è stata subito polemica. Perché in molti si sono indignati dopo aver visto l’utenza dalla quale partiva la ...

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con Noemi in rianimazione non esitava a farsi selfie" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

San Giuseppe Vesuviano - arriva Salvini per un comizio e il sindaco chiude le scuole : Matteo Salvini, leader politico della Lega Nord, nonché Ministro dell'Interno e vice-premier del Governo Conte, sarà a San Giuseppe Vesuviano lunedì prossimo, 6 maggio 2019, intorno alle ore 20:00, in piazza Giuseppe Garibaldi dove l'esponente politico terrà un comizio in occasione delle imminenti elezioni europee del prossimo 26 maggio. Per l'occasione, Vincenzo Catapano, sindaco leghista di San Giuseppe Vesuviano, ha deciso con propria ...

Forlì - comizio di Salvini su balcone. Sindaco : Scimmiotta adunate - : Polemica sulla chiusura del tour elettorale in Emilia Romagna del leader della lega. Il primo cittadino Davide Drei: "In un luogo di rispetto e memoria per i partigiani, è semplicemente inaccettabile"

