Raggi annuncia orari prolungati per bus diurni e presenta linee notturne

Virginia Raggi annuncia dopo Lazio-Atalanta : ‘A pagare per la sicurezza siano i club’ : Terribili atti di guerriglia urbana sono accaduti fuori dallo stadio olimpico ieri sera, prima della finale di calcio di coppa Italia, che ha visto in campo le squadre della Lazio e dell'Atalanta. Per la sindaca Raggi queste sono “occasioni sfruttate da delinquenti per creare disordini nelle città”. Virginia Raggi propone una direttiva che coinvolge i club nella sicurezza La sua contromisura per arginare questi gravissimi atti di violenza si ...

Scontro in Cdm sul "salva Roma" - Salvini annuncia lo stralcio : "Debiti restano alla Raggi" : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Battaglia Lega-M5S sul “salva-Roma”. Salvini annuncia lo stralcio : “Gli italiani non pagheranno i debiti della Raggi” : È finito dopo oltre 4 ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il dl Crescita. I toni, secondo quanto riferito, sono stati molto accesi tra M5s e Lega con l’irritazione anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma alla fine è stato trovato una sorta di compromesso: il cosiddetto Salva Roma resta dentro...

Si preannunciano giorni difficili per Virginia Raggi : Le nuove indagini ordinate dal gip per abuso d'ufficio nel filone relativo allo stadio di Tor di Valle, gli audio (pubblicati in esclusiva da L'Espresso) dei colloqui sulla situazione contabile di Ama - la partecipata dei rifiuti del Campidoglio - tra Virginia Raggi e l'ex ad dell'azienda Lorenzo Bagnacani, e poi la disputa M5s-Lega sull'approvazione del 'Salva Roma'. Continuano a essere giorni veramente difficili per l'amministrazione ...

Internazionali d’Italia - la Raggi annuncia : in arrivo la copertura per il centrale del Foro italico : Internazionali d’Italia: il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato la costruzione della copertura sul campo centrale del Foro italico “Tutti insieme stiamo portando a casa un vero successo, si tratta di un evento che ricopre un ruolo fondamentale per l’intera città“. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della presentazione a Palazzo Chigi della 76/a edizione degli Internazionali Bnl ...

Debito Roma - Raggi e Castelli annunciano l’addio a gestione commissariale. Ma i 12 miliardi di buco restano e paga lo Stato : Addio gestione commissariale del Debito di Roma. Il viceministro dell’economia, Laura Castelli, ha annunciato che nel 2021 scomparirà per sempre la struttura creata dal governo di Silvio Berlusconi per gestire i debiti accumulati dalla Capitale fino al 28 aprile 2008. Con lei però non svaniranno anche i 12 miliardi di debiti che verranno pagati in parte dalle casse pubbliche e, in parte dai Romani, come ha spiegato il viceministro in una ...

'Fatelo un sorriso'. Raggi annuncia la chiusura della gestione commissariale del debito di Roma : Raggi ha spiegato i dettagli dell'operazione alla presenza di Laura Castelli, vice ministro all'Economia, e di Gianni Lemmetti, assessore comunale al Bilancio. "Oggi- ha chiarito- illustriamo i ...

"Fatelo un sorriso". Virginia Raggi annuncia la chiusura della gestione commissariale del debito di Roma : "Voi ci date degli incapaci, sempre. Noi abbiamo lavorato pancia a terra per aiutare tutti i Romani. Solo un sorriso da cittadini, indipendentemente dal lavoro che fate, potreste anche farlo. Tutto questo noi lo stiamo facendo per Roma e per i Romani ed è davvero una bella notizia, una luce in fondo al tunnel". Così la sindaca Virginia Raggi rivolta ai giornalisti dopo aver annunciato la chiusura della gestione commissariale del ...