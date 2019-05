Qualcomm | i nuovi Snapdragon competono con Intel

surface-phone

(Di martedì 28 maggio 2019) Durante l’evento Computex 2019ha dimostrato con una serie di video la potenza degli8xc in confronto a un i5U diVSIl mercato delle CPU ha sostenuto una serie di evoluzioni e avanzamenti tecnologici che hanno spinto avanti la potenza di calcolo dei differenti dispositivi. Se prima il settore CPU per PC veniva diviso frae AMD ora vediamo la possibile comparsa dinello scenario Laptop.ha lavorato con Microsoft per il progetto di Windows on ARM e per questo beneficia di una migliore compatibilità fra i suoi processori e il sistema operativo. Grazie alla ricerca in campo software e al perfezionamento in campo hardware, ottenuto nelle ultime serie deglipuò ora competere con dei processori della serie U. Al Computex 2019ha mostrato le potenzialità deidispositivi della famiglia ...

Tecno__Android : SoC Snapdragon 665: il primo smartphone potrebbe arrivare il 30 Maggio - Poche settimane fa, l'azienda Qualcomm ha… - fainfoscienza : Mobvoi TicWatch Kids: arrivano gli smartwatch per l’infanzia con dual GPS, 4G e borsellino Alipay Dalla Cina arriva… - 0Sucram : Anche #Microsoft chiude a #Huawei rinunciando a nuovi ordini soprattutto sui #Microchip da #Intel #Qualcomm #Xilinx… -