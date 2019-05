Morgan disperato | la sua casa all’asta “Dormirò per strada | come un cane”

caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2019)è nei guai. Ladel cantante e giudice di ‘The Voice of Italy’ è stata pignorata e messa. Avrebbe dovuto lasciare l’abitazione lo scorso 30 aprile, ma la data è slittata al 5 giugno. Data definitiva: tra una settimana circanon avrà più un tetto e in un’intervista a Libero ha detto di essere pronto a dormire per, davanti asua. “La miaè stata svenduta. Sembra che nessuno riconosca l’artisticità di questo luogo – ha dettoa Libero – Questaè l’unica che ho e me la sono pagata con i risparmi ricavati dalle seratepianista e cantante che ho iniziato a fare regolarmente due o tre giorni alla settimana a sedici anni, mentre andavo al liceo. Questaha la mia anima. Trovo pazzesco non avere la possibilità di poter rimediare…”. (Continua dopo la foto) Una situazione, questa, che si è venuta a creare per i ...

