Polverino chiede lo sconto di pena! Condannato a 14 anni per aver massacrato a martellate una donna

(Di martedì 28 maggio 2019) I legali di Piter, l'uomo che nel 2016 ha ucciso la 39enne Katia Dell'Omarino a Sansepolcro (Arezzo), hanno impugnato la sentenza di condanna a 14ndo che la pena venga alleggerita perché non sussisterebbe l'aggravante della minorata difesa.a 16in primo grado, poi ridotti a 14 in appello, oggi Piter Polverini, l'uomo che nel 2016 ha ucciso ala 39enne Katia Dell'Ormarino, ricorre in Cassazione perre una pena ancora più lieve. I legali del 27enne di San Giustino che dal 2016 è rinchiuso in carcere chiedono che venga cassata l'aggravante della minorata difesa, riconosciuta dalla sentenza – Polverini ha ucciso Katia asfondandole il cranio. Secondo la difesa del giovane, le capacità di difesa di Katia la notte in cui è stata ammazzata, non sarebbero state pregiudicate in quanto, la donna, aveva scelto consapevolmente di appartarsi con Piter per un rapporto sessuale, dunque non era sotto minaccia né coercizione.