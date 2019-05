I fiumi sono pieni di antibiotici | ed è un grosso problema

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Tamigi è uno deianalizzati dai ricercatori nell’ambito dello studio sull’inquinamento da(foto: Bryn Colton/Bloomberg via Getty Images) Non si salva neppure il Tamigi, il fiume più pulito d’Europa. Secondo un nuovo studio coordinato dall’università di York, i corsi d’acquadie in alcuni casi la concentrazione è 300 volte superiore a quella che l’Amr Industry Alliance, un’organizzazione che riunisce aziende farmaceutiche in più di 20 paesi, considera sicura. La situazione è peggiore in Asia e in Africa dove mancano o non funzionano le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. Il, però, è globale e costituisce una minaccia per il futuro dell’umanità. La presenza di concentrazioni così alte può infatti far sì che alcuni batteri sviluppino una resistenza alle ...

Corriere : Allarme antibiotici nei fiumi: sono 300 volte oltre i limiti - MilanoCitExpo : I fiumi sono pieni di antibiotici #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ennione : RT @ansa_ambiente: L'allarme del ciclista #SergioBorroni dopo un viaggio nel Paese: la #Namibia muore di sete per il #riscaldamentoglobale,… -