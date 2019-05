Grave colpo inflitto alla camorra napoletana | 21 arresti nel Rione Traiano

Pauroso schianto nella notte in A14 : una coppia morta sul colpo - ferito Gravemente un poliziotto : Una Renault Clio, con a bordo la coppia, si è ribaltata più volte nel tratto tra Molfetta e Bitonto, in provincia di Bari: l'uomo e la donna all'interno sono deceduti per le numerose ferite riportate. In gravi condizioni anche un 43enne agente di polizia che non è riuscito a evitare i numerosi detriti presenti sulla carreggiata.Continua a leggere