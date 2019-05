Confindustria : La politica deve raccogliere la sfida per il nostro futuro. Oggi, ora, subito. Ma la bulimia di consenso immediato… - F_Boccia : A #Bari e #Lecce @Antonio_Decaro e @CarloSalvemini salutano gli elettori così... Grazie per la splendida campagna e… - TelevideoRai101 : Boccia:è ora di affrontare tema Manovra -

"Noi abbiamo un debito pubblico che è una questione tutta italiana". Lo ha detto il presidente di Confindustria,, a margine del festival dello Sviluppo sostenibile organizzato dall' Asvis,sulla lettera dell'Ue all'Italia. "Siamo critici-ha aggiunto-su eventuali sforamenti del 3% per spesa ordinaria e non per investimenti pubblici.E'arrivato il momento dila questione dellache non sarà semplice e poi cogliere l'occasione anche per costruire un piano a medio termine dove lavoro e crescita sono i fondamentali".(Di martedì 28 maggio 2019)