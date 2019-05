Australia: stampate 46 milioni di banconote con microrefuso

(Di martedì 28 maggio 2019) Un clamoroso errore ortografico è stato commesso dalla Banca centralena sulla banconota da 50 dollari. Per scovarlo in realtà serve la lente d'ingrandimento perché si trova in un breve testo a caratteri microscopici. Nello specifico, sul nuovo taglio, messo in circolazione a ottobre con l'immagine di Edith Cowan, prima parlamentare donna del Paese anglofono, si può leggere la parola "responsibility", che però è scritta "responsibilty", mancante cioè dell'ultima ‘i'. Il valore dellein circolazione con il refuso è stato stimato in 2,3 miliardi: secondo la Reserve Bank il taglio da 50 dollari è il più diffuso.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...