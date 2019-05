Traffico Roma del 27-05-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 27 MAGGIOORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN CENTRORALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI IN PROSSIMITÀ DI VIA QUATTRO NOVEMBRE; ALTRO INCIDENTE NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE TERMINI, SU VIALE DEL CASTRO PRETORIO: CI SONO RALLENTAMENTI FRA PIAZZALE SISTO V E VIA DEL CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE DI CORSO D’ITALIA. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA FEDERICO CAPRILLI SEMPRE VERSO IL CENTRO. CODE PERINTENSO, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, DA PORTONACCIO SINO ALLA TANG. EST. ALLE PORTE DISUD SU VIA DI PRATICA È CHIUSA, TEMPORANEAMENTE A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA RAMPA DI IMMISSIONE PER LA VIA PONTINA IN DIREZIONE. CHIUSURA TEMPORANEA ANCHE SULLA VIA DEL MARE IN ...

