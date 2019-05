Serie A | record di presenze allo stadio nella stagione 2018-19

Calcio - stagione da record per la Serie A : oltre 9 - 5 milioni di spettatori allo stadio : Ieri si è chiusa la Serie A 2018/2019 di Calcio e oggi la Lega ha comunicato il dato degli spettatori presenti allo stadio in questa stagione: 9.525.758, con una media di 25.068 a partita. Si tratta del miglior risultato degli ultimi nove anni, visto che l’ultima volta che si era superata quota 25mila presenze di media era stata nel 2009/2010, quando si raggiunse la cifra di 25.375. La partita con più tifosi è stata il derby di andata tra Inter ...

Game of Thrones - gli ascolti del finale di Serie in Italia e USA. E’ record per HBO e Sky : ascolti Game of Thrones: i dati del sesto episodio, finale di serie. record in USA, è l’episodio più visto di sempre su HBO.ascolti Game of Thrones 8×06. – Il finale di serie di Game of Thrones farà parlare di se ancora per tanto tempo (qui la nostra recensione). L’episodio è andato in onda su HBO negli Stati Uniti, domenica e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic. Vediamo quindi i dati d’ascolto.In ItaliaPer ora sono ...

Il Paradiso delle Signore chiude con un altro record - la nuova Serie in autunno : chiude con il lieto fine la prima stagione daily de Il Paradiso delle Signore. E non parliamo solo di quanto accaduto nell'ultima puntata della fiction diventata soap di Raiuno: il finale coincide anche con la puntata più vista della stagione, con ben 1.923.000 telespettatori (17,24%).Una bella soddisfazione per una produzione che, partita a settembre e con una concorrenza molto agguerrita (non parliamo solo di Canale 5, ma anche di ...

Claude Monet - un quadro della Serie ‘I covoni’ è stato venduto all’asta per più di 110 milioni di dollari. Record per un dipinto impressionista : Il nuovo Record mondiale per un’opera dei maestri dell’Impressionismo va a un dipinto di Claude Monet (1840-1926) appartenente alla serie “Les meules’ (I Covoni). Dopo una gara al rialzo, durata 8 minuti con i rilanci di sei collezionisti, la tela del 1890 è stata aggiudicata ieri sera a New York, alla “Evening Sale” di Sotheby’s dedicata all’arte moderna e impressionista a 97 milioni di dollari, cifra ...

Serie A Empoli - Caputo va a caccia del record di gol : Empoli - L' Empoli si prepara alla gara contro la Fiorentina . Nelle ultime giornate c'è la permanenza in Serie A da conquistare. Gli azzurri vogliono vincere, e vuole vincere Caputo : ora che ha ...

Basket - i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Awudu Abass e Riccardo Moraschini da record - positivo anche Baldi Rossi : E’ una ventottesima giornata da record, quella che riguarda il settore italiani nel campionato di Serie A 2018-2019. Con due giornate ancora da disputarsi nella regular season l’innalzarsi di tutte le poste in gioco mette ulteriormente in luce le qualità di alcuni nostri giocatori. Uno dei due grandi protagonisti è Awudu Abass. La sua Brescia non riesce a espugnare Sassari, ma lui mette insieme una prestazione che ancora non ...

Juve - Ronaldo da record : Premier - Liga e Serie A - l'unico ad averle vinte tutte : Non siamo ancora ai livelli dell'eroe dei due mondi di garibaldina memoria. Ma è pur sempre un primato. Da ieri Cristiano Ronaldo si è preso un'altra fetta del regno. Il portoghese è il primo a ...

Juventus campione d’Italia : è record per la Serie A - ma il primato europeo è del Rosenborg : Ottavo scudetto consecutivo per la Juventus: è record per la Serie A, ma in Europa la striscia più lunghe di vittorie è del Rosenborg La Juventus ha vinto l’ottavo scudetto consecutivo, un vero record per la Serie A. In Europa la squadra che ha fatto la striscia più lunga di vittorie è il Rosenborg, in Norvegia, che ha messo in fila 13 titoli (dal 1992 al 2004 ndr). Questa la classifica dei club che sono riusciti a inanellare tanti ...

Altro capolavoro di Allegri : tutti i record di questa Juve - troppo per la nostra Serie A : Il lusso che si è guadagnata la Juventus nell'arco di questo campionato è riscontrabile nella formazione che Allegri schiererà per la sfida-scudetto. Contro la Spal (alle 15, diretta Sky Sport), infatti, imbottirà la squadra di seconde linee e giovani, per preservare i titolari in vista del ritorno

Juve - contro il Milan record d’incassi in Serie A : Nuovo record d’incassi in Serie A per la Juventus: nell’anticipo contro il Milan sono stati infatti nuovamente i 3 milioni di euro di entrate dal botteghino. Nel dettaglio, i 40.057 spettatori presenti all’Allianz Stadium per la gara contro i rossoneri hanno portato nelle casse della società 3.221.678 euro, senza considerare i ricavi da hospitality. Numeri che valgono […] L'articolo Juve, contro il Milan record ...

Serie A - Var da record a Frosinone : 9 minuti solo per consulto : Frosinone - Un altro record per il Var . Ci sono voluti ben 15 minuti di recupero, di cui 9 solo per il consulto della moviola a bordo campo, per decidere il finale di Frosinone-Parma . Al minuto 94, ...