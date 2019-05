Nella notte c’è stato un terremoto di magnitudo 3 8 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia

Elezioni europee - Di Maio pugile suonato. Caos M5s - dietrofront Nella notte : dopo il tracollo succede di tutto : Un pugile suonato. Il Movimento 5 Stelle esce dalle Elezioni europee ridimensionato e disorientato. I dati ufficiali dello spoglio non sono ancora cominciati, exit poll e proiezioni sono ancora superiori al dato reale (sotto intorno al 18%) ma la comunicazione grillina è già nel Caos. Nei giorni sco

Elezioni europee - Luigi Di Maio chiama Salvini Nella notte : la resa clamorosa del grillino dopo il flop : Contatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo che le proiezioni delle Elezioni europee hanno chiarito, senza più ombra di dubbio, il trionfo della Lega (che sfiora il 34%) e il crollo del M5s (sotto il 18%). Fonti leghiste riferiscono come il leader grillino abbia inviato un messaggio telefonico

Terremoto in Calabria di magnitudo 3 - 8 : paura Nella notte ma nessun danno : Una scossa di Terremoto, pari a 3.8 gradi sulla scala Richter, è stata registrata alle 01:31 di questo 27 maggio dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a San Pietro di Caridà, nella provincia di Reggio Calabria. L'ipocentro del sisma è stato rilevato a 10 km di profondità. Epicentro tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia I comuni più vicini all'epicentro sono situati tra le province di Reggio Calabria e ...

Il rosario - Alberto da Giussano - il canederlo inforcato : il simbolismo leghista Nella notte del trionfo : nella notte del trionfo di Matteo Salvini e della sua Lega va in scena tutto un campionario di simboli che abbracciano sia il sovranismo sia il vecchio Carroccio.Mentre arrivano i dati della vittoria, una statuetta di Alberto da Giussano, simbolo della Lega, compare alla finestra dello studio di Matteo Salvini in via Bellerio a Milano. A portarla è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, posizionandola ...

Terremoto magnitudo 3.8 in Calabria Nella notte : paura tra Vibo Valentia e Reggio Calabria [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la Calabria centro/meridionale all’1:31 della notte. La scossa s’è verificata a 9.7km di profondità al confine tra le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia ed è stata avvertita distintamente da Lamezia Terme a Messina. Al momento non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto magnitudo 3.8 in Calabria nella notte: paura tra Vibo Valentia e Reggio Calabria [MAPPE e ...

Meteo - ecco il ciclone maghrebino in formazione tra Sardegna e Sicilia : piogge torrenziali Nella notte [LIVE] : Meteo estremo sull’Italia per il ciclone maghrebino che ha raggiunto il Sud del nostro Paese: è in formazione tra Sardegna e Sicilia, con un minimo di bassa pressione vicinissimo ai 1000hPa. La pioggia sta già cadendo in modo copioso soprattutto in Sardegna, dove nelle ultime ore sono caduti ben 62mm a Dorgali, 51mm a Poggio dei Pini, 48mm a San Giovanni Suergiu e Villanova Strisaili, 47mm ad Arbus, 44mm a Uta, 42mm a Capoterra, Villaputzu ...

Maltempo - violenti temporali in Lombardia Nella notte : piene improvvise - salvataggi in extremis : Forte Maltempo nella notte al Nord Italia, con intensi temporali nel cuore della pianura Padana e soprattutto in Lombardia. Un violento nubifragio si è abbattuto nell’Oltrepò Pavese, tra la Valle Staffora e la Val di Nizza. In poco meno di un’ora sono caduti oltre 55mm di pioggia. Alcune case sono state allagate ai piani terreni, altre abitazioni sono rimaste isolate, in seguito all’esondazione di un torrente. Chiuso per circa ...

Mercatone Uno fallita - choc per 1800 dipendenti : lo hanno scoperto su Facebook. Nella notte sbarrati 55 punti vendita : Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo rende noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia con una nota. Davanti a numerosi...

Caso Prati - Eliana Michelazzo si sfoga Nella notte : “Se io e Pamela Perricciolo siamo lesbiche? Ecco la verità” : Dopo l’ospitata da Barbara D’Urso in cui ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste, Eliana Michelazzo, l’ormai ex manager di Pamela Prati finita sotto i riflettori per la vicenda del del finto matrimonio, è tornata a dire la sua in un lungo sfogo pubblicato nella notte sul suo profilo Instagram. “Non posso dire molto ma sono veramente scioccata da queste notizie così stupide”, ha esordito la ex agente della showgirl sarda ...

