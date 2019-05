La qualità dello sperma umano sta calando conferma la Svizzera

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) (immagine: Getty Images) La nostra specie ha un problema: lo, qualitativamente, fa schifo. In appena qualche decennio – dicono gli studi – glitozoi umani sono diventati pochi, pigri e bruttarelli. Adell’allarme arriva ora una ricerca, che ha voluto fotografare la situazione nel nostro vicino d’Oltralpe. E i risultati sono tutt’altro che eccellenti: il 17% dei giovani svizzeri ha una conta deglitozoi al di sotto dei valori di riferimento dell’Oms, il 25% una motilità inferiore e il 43% una percentuale didi forma anormale superiore agli standard. Trend negativo mondiale Nel 2010 l’Oms ha pubblicato i valori di riferimento delle caratteristicheper valutarne la: almeno 15 milioni ditozoi per millilitro di, di cui almeno il 40% mobile e almeno il 4% di forma ...

