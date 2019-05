Il potere di Salvini

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’Europa come è stata fin qui è arrivata alla sua penultima stazione: il sistema politico tradizionale, quello che ha tenuto insieme nel dopoguerra il vecchio continente, è in macerie. E macerie non è una parola usata tanto per esagerare. La debacle delle istituzioni è più forte proprio nei paesi che hanno costruito l’Unione, e che l’hanno guidata finora - la Germania del crollo personale e politico della Merkel, la Francia del “meraviglioso” presidente Macron durato lo spazio di un mattino, l’Inghilterra patria, come si dice sempre, di meravigliose storie democratiche, vittoriosa su Hitler, ma sconfitta poi dal capetto Nigel Farage; e l’Italia che al solito fa da anticipatore di ogni trasformazione – in questo caso può vantare di essere la nazione che per prima ha consegnato agli ...

matteosalvinimi : #Salvini: ho dimostrato che in Italia “Volere è potere”. Lo voglio dimostrare anche in Europa. Se voi ci siete io c… - matteosalvinimi : #Salvini: se gli italiani ci premieranno vorrà dire che in un anno di governo abbiamo fatto bene. Ho dimostrato che… - matteosalvinimi : #Salvini: perché votare Lega? Perché abbiamo dimostrato che “Volere è potere”. ?? #agorarai @agorarai -