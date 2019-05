Formula 1 | retroscena Verstappen a Montecarlo | ecco perchè Max non è riuscito a

Formula 1 - segreti e retroscena su Marchionne : svelati i motivi che lo hanno spinto a ‘scegliere’ Binotto : Nel libro monografico di Tommaso Ebhardt sono stati svelati alcuni retroscena relativi alle scelte di Marchionne sulla gestione della Ferrari segreti e retroscena relativi a Sergio Marchionne sono racchiusi nel libro monografico di Tommaso Ebhardt, nel quale si comprende a fondo il modo con cui l’imprenditore italo-canadese aveva deciso di gestire la Ferrari. Photo4/LaPresse L’obiettivo era quello di riportarla al successo, per ...

Formula 1 - retroscena Hamilton dopo il Gp di Baku : “se davanti a me ci fosse stata una Ferrari…” : Il pilota britannico ha parlato dei concitati momenti della partenza del Gp di Baku, svelando un piccolo retroscena Mai la Mercedes aveva iniziato così bene un Mondiale, anzi mai nessuno nella storia della Formula 1 aveva piazzato le proprie macchine davanti a tutti nei primi quattro Gran Premi. photo4/Lapresse Un avvio pazzesco, che permette alle Frecce d’Argento di dominare sia la classifica Costruttori che quella piloti, dove ...

Formula 1 – Raikkonen e l’amore per la… birra : il curioso retroscena legato allo sponsor “Singha” : Kimi Raikkonen e quel particolare interesse per la… birra: il retroscena legato allo sponsor ‘rubato’ alla Ferrari Manca sempre meno ad un nuovo appassionante appuntamento della Formula 1: i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Baku, per il Gp di Azerbaijan, quarta gara della stagione 2019. In attesa di vedere i campioni sfrecciare in pista è un curioso retroscena riguardante Kimi Raikkonen che ha attirato ...

Formula 1 - clamoroso retroscena di mercato svelato da Marko : la Mercedes sulle tracce di Verstappen : Il consulente della Red Bull ha svelato come ci siano già state alcune telefonate tra Wolff e la famiglia Verstappen La Mercedes tiene d’occhio Max Verstappen, provando ad anticipare la concorrenza ed assicurarsi le prestazioni dell’olandese. Nel suo contratto con la Red Bull c’è una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a fine stagione in caso di risultati non soddisfacenti. Una postilla a cui si appiglia Toto ...