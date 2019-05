Elezioni europee | lo scrutinio in diretta | promossi ed eletti anche Berlusconi e Calenda

Cosa dicevano i sondaggi sulle Elezioni europee : Hanno azzeccato più delle cose che hanno sbagliato, a questo giro

Elezioni europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo tutti i parametri Ue» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Proiezioni seggi Elezioni europee 2019 Italia : come sarà il parlamento : Proiezioni seggi elezioni europee 2019 Italia: come sarà il parlamento Alla fine non c’è stata nessuna ondata euroscettica che alcuni si aspettavano. Crescono i consensi per i sovranisti, ma non tali da preoccupare i Popolari e i Socialisti, che però devono far fronte a un calo rispetto alle precedenti elezioni e per ottenere la maggioranza dovranno allearsi con ALDE. I cali più forti sono stati registrati però dai Conservatori e dalle ...

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Come sono andate le Elezioni europee in Europa : Lo spoglio (foto: Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images) Gli equilibri all’interno del parlamento europeo sono cambiati ma non sono stati sconvolti. Il Partito popolare, quello cui appartiene Forza Italia, e il Partito socialista, di cui fa parte il Pd, hanno perso la loro egemonia ma continueranno probabilmente a guidare l’Ue. Per farlo, avranno bisogno del sostegno dei liberali di Alde e/o dei Verdi che hanno ottenuto ...

Risultati Elezioni europee 2019 : voti lista e candidati - i dati reali : Risultati elezioni europee 2019: voti lista e candidati, i dati reali Risultati elezioni europee: volge ormai al termine lo spoglio dei voti; è possibile dire che c’è un unico grande vincitore di questa tornata ed è la Lega di Matteo Salvini. Diametralmente, il Movimento 5 Stelle appare in caduta libera, soprattutto, confrontando il dato odierno con quello delle ultime Politiche. I pentastellati sono tati superati dal Pd che, nonostante la ...

Elezioni europee - Mario Giordano ad Agorà : "La campagna di Luigi Di Maio contro la Lega non ha pagato" : "Per il Movimento 5 Stelle la scelta di una campagna elettorale così dura nei confronti della Lega e di Matteo Salvini non ha pagato". Mario Giordano, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, analizza la sconfitta di Luigi Di Maio e dei grillini alle Elezioni europee: "Non ne valeva la pena, qu

Elezioni europee - Toti terremota Forza Italia : "Berlusconi - sacrificio inutile. Basta - tutti a casa" : "Ora Basta! Stiamo assistendo alla seconda tornata elettorale in meno di un anno in cui il centrodestra stravince, Forza Italia perde. E perde molto". Giovanni Toti attende mattina per commentare i risultati delle Elezioni europee, che hanno visto Forza Italia scendere all'8%, lontano dalla soglia p

Elezioni europee 2019 : ecco la fotografia del Parlamento europeo : All’indomani della chiusura dei seggi elettorali in tutti i Paesi dell’Unione europea, chiamati in questa fine maggio 2019 ad eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, ne è uscita un’Europa in cui forse troveranno meno spazio le orde sovraniste, che si stavano diffondendo, a parte l’Italia dove la Lega ha avuto un vero e proprio boom di voti. Certo non hanno ottenuto risultati pessimi. In realtà i movimenti sovranisti sono ...

Risultati Elezioni europee - come è andata in Europa : Risultati elezioni europee, come è andata in Europa Dopo la maratona elettorale italiana appare evidente che nel nostro Paese le elezioni europee hanno avuto un solo vincitore, Matteo Salvini, ma come è andata negli altri Paesi che hanno scelto i propri rappresentanti nel Parlamento Europeo? Innanzitutto dobbiamo sottolineare un dato rilevante, quello dell’affluenza. Che appare in aumento un po’ ovunque. Non in Italia, ma ...

Elezioni europee - Pietro Senaldi : "Per Matteo Salvini inizia il difficile - chi lo vuole fregare adesso" : "La Lega ha vinto le Elezioni europee e ora per Matteo Salvini inizia il difficile perché gli italiani gli chiedono di prendere in mano le redini del Paese", spiega Pietro Senaldi: "Ora lui detta l'agenda e se i Cinque stelle non si piegheranno allora gli converrà far saltare il tavolo perché questi