Da Macron via libera a Fca-RenaultBorsa | boom della galassia Agnelli

Lione - pacco bomba con “chiodi e bulloni” esplode in una via del centro : almeno otto feriti. Macron : “E’ un attacco” : Un pacco bomba con chiodi, viti e bulloni è esploso nel centro di Lione in Francia e almeno otto persone sono rimaste ferite. Tra loro c’è anche una bimba di otto anni. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour. Secondo i media francesi, l’esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, e il pacco era posato davanti a una boulangerie. Il presidente della Repubblica Emmanuel ...

Europee - la “via di mezzo” di Merkel e Macron per la nuova Europa : Un accordo di cooperazione sancito a gennaio con il Trattato di Aquisgrana, ma due idee di Europa sostanzialmente differenti, nonostante un nemico comune da combattere: il sovranismo. L'approccio di Francia e Germania alle elezioni Europee del 26 maggio è lungo e datato di qualche mese. Risale al 22 gennaio 2019, giorno in cui Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottoscritto un documento bilaterale ambizioso, con l'obiettivo di rafforzare il ...

Macron usa il disastro per tentare il rilancio Ma lo scontro è rinviato : Tenta di trasformare il disastro in un'occasione. Invoca l'unità nazionale. E promette una rinascita che ha il sapore di una resurrezione politica personale, dopo la quale "diventeremo migliori di quel che eravamo". Emmanuel Macron si presenta davanti alle telecamere alle 20, la stessa ora in cui avrebbe dovuto annunciare nuove riforme il giorno precedente ed è invece stato costretto ad annullare tutto a causa del disastro di Notre-Dame. ...

Parigi - a fuoco la cattedrale di Notre Dame : crolla guglia centrale. Macron rinvia discorso : Un incendio è in corso nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi . Un denso fumo nero si sta alzando dal centro di Parigi ed è visibile in gran parte della città. Secondo le prime indicazioni, l'...

L'uovo di Pasqua (amaro) di Macron : per abbassare le tasse via 120mila dipendenti pubblici : Quale sarà L'uovo di Pasqua di Macron ai francesi? Dopo il Grand Débat, in effetti un'iniziativa mai vista con 1.932.881 proposte depositate da 506.333 concittadini sul sito appositamente creato dal Consiglio nazionale per il dibattito pubblico, qualcosa che somiglia vagamente alle nostre Conferenze dei servizi per le opere pubbliche. Dopo 10.134 riunioni tenutesi in tutti i dipartimenti del Paese (ultima la Corsica settimana ...

Brexit - via libera Ue alla proroga Macron isolato. May : tempi brevi : La gran parte dei paesi dell'Ue, Italia compresa, è pronta a concedere alla Gran Bretagna una proroga anche lunga della Brexit. Macron resta isolato. Ma Theresa May forza sui tempi: fuori entro giugno Segui su affaritaliani.it

Libia - è fuga internazionale : via i soldati americani e gli imprenditori italiani. Sarraj accusa Macron : Libia, è fuga internazionale. americani via: a causa della guerra civile in atto, un contingente di forze statunitensi a sostegno del comando Usa in Africa (Africom) è stato temporaneamente trasferito dal Paese in risposta alle condizioni di sicurezza sul terreno. A riferirlo in un comunicato è Africom. "La realtà della sicurezza sul terreno in Libia sta diventando sempre più complessa e imprevedibile", afferma ...

Je suis l'Europe. Emmanuel Macron dà il via alla campagna per le Europee : Un flashback lungo due anni, che riporta alla mente una sfida già vista in occasione delle elezioni presidenziali del 2017. A poco più di due mesi dalle prossime elezioni Europee, la Francia si ritrova a vivere uno strano déjà-vu, con i sondaggi che annunciano una sfida che sa di remake: quella tra En Marche del presidente Emmanuel Macron e il Rassemblement National di Marine Le Pen.Il partito della maggioranza ...

