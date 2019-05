Champions | chi ci va E chi retrocede

Inter thriller - rischia tutto ma salva Champions : L'Inter vola in Champions e condanna l'Empoli alla serie B. I nerazzurri si impongono per 2-1 dopo un match al cardiopalma nel quale succede di tutto, compreso un rigore sbagliato da Icardi. Il bomber argentino chiude tra i fischi di San Siro quella che potrebbe essere la sua ultima partita con l'Inter. L'Empoli di Andreazzoli lotta fino all'ultimo con grande generosità, nella ripresa risponde al gol di Keita con Traorè ma deve arrendersi al gol ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : BPM Sport Management chiude terza. Posillipo battuto - conquistata la Champions League : Come da pronostico è la BPM Sport Management a conquistare la terza piazza nel campionato di Serie A1 di Pallanuoto. Nella finalina che si è disputata nel tardo pomeriggio in quel di Trieste, sede della Final Six, i ragazzi di Baldineti si impongono per 11-9 su uno strepitoso Posillipo che dimostra di essere arrivato all’evento con una grandissima condizione. Per i Mastini arriva anche l’automatica qualificazione alla prossima ...

Chi lotta ancora per Champions e chi per evitare serie B : Giornata cruciale, domani per la serie A. Se lo scudetto e due retrocessioni su 3 sono gia' decise, l'ultima giornata vede invece molte squadre in lotta per un posto Champions e per non precipitare in serie B. Le quattro squadre che lottano per i due posti nella Champions sono Atalanta, Inter, Milan e Roma mentre nella parti basse della classifica della serie A si trovano Genoa, Empoli e Fiorentina. La giornata vede dunque molti scontri ...

Inter - l'incubo di Spalletti si chiama Caputo : maledizione Champions - confronto impietoso : L' Inter si ritrova all' ultimo turno con l' obbligo di vincere per andare in Champions (proprio come un anno fa) e Luciano Spalletti è costretto a dare tutto - contro il suo storico braccio destro, Aurelio Andreazzoli, che con l' Empoli cercherà di conquistare la salvezza a San Siro - per regalare

Inter - la sindrome-Meazza : la squadra di Spalletti è malata - la Champions è a rischio : Domenica l' Inter dovrà giocare contro se stessa, prima che contro l' Empoli. Nonostante quest' ultima sia una delle squadre più in forma del campionato (tre vittorie consecutive), la truppa di Spalletti dovrà prima fare i conti con il contesto avverso che lei stessa ha creato. L' impressione è che

Super Champions - vertice tra club tedeschi : presente anche Agnelli : Su richiesta dei membri tedeschi dell’Eca, l’FC Bayern Monaco ha invitato il presidente della Eca, Andrea Agnelli, ad un incontro all’Allianz Arena oggi, martedì 22 maggio. Oltre all’FC Bayern Monaco, hanno preso parte i rappresentanti di SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Borussia Dortmund ed Eintracht […] L'articolo Super Champions, vertice ...

Gazzetta – Sacchi : “C’è una squadra che merita più di tutte la Champions League” : Arrigo Sacchi, ex allenatore della Nazionale e del Milan ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole : Quarto posto? “In questo campionato tanta indecisione, fino all’ultima giornata. Quasi tutte le squadre seppure senza avere obiettivi, giocano partite senza regalare niente a nessuno. Vedi il Napoli contro l’Inter, è questa la giusta interpretazione del calcio. Chi arriverà alla fine in ...

Corsa Champions League - Arrigo Sacchi : “l’Atalanta merita la qualificazione - il problema dell’Inter parte dal club” : Corsa Champions League – Ultimi 90 minuti prima della fine del campionato di Serie A e Corsa Champions League ancora tutta da decidere, tutto è nelle mani di Atalanta ed Inter che con tre punti all’ultima giornata sarebbero certe della qualificazione. «Questa incertezza ha una spiegazione – esordisce Arrigo Sacchi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport -. Le squadre, quasi tutte le squadre, anche quelle ...

Golf – PGA Championship : Koepka si riconferma campione - Francesco Molinari chiude al 48° posto : Grande successo per Koepka, che centra il bis dopo aver trionfato anche la scorsa stagione. Lontano Molinari, costretto a chiudere in 48ª posizione Brooks Koepka ha vinto con 272 (63 65 70 74, -8) colpi il PGA Championship, suo secondo successo consecutivo nel major giunto alla 101ª edizione e disputato sul difficile percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, dove ...

Serie A. poker del Napoli - per l'Inter Champions a rischio : Il Napoli vince 4-1 contro l'Inter e complica la qualificazione dei nerazzurri alla Champions League, complice il pareggio dell'Atalanta.

Inter - Champions a rischio! Spalletti sottolinea : “contro l’Empoli è una finale - vietato sbagliare serve personalità” : Dopo aver incassato 4 gol dal Napoli, Luciano Spalletti volge lo sguardo alla sfida contro l’Empoli: una vera e propria finale per l’Inter che si gioca l’ultimo match point per entrare in Champions League Dopo il pareggio con l’Udinese, l’Inter incassa una sonora sconfitta contro il Napoli e rimanda nuovamente il discorso Champions alla prossima gara. I nerazzurri si ritrovano quarti, a pari punti con ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Brooks Koepka per il quarto Major - Francesco Molinari per chiudere bene : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro del PGA Championship 2019. Si decide oggi il secondo vincitore di Major dell’anno, che sarà certamente diverso dal primo, dal momento che Tiger Woods, vincitore del Masters di Augusta, è stato tagliato dopo il secondo giro. Tutto fa pensare che il trionfatore di quest’anno possa essere lo stesso di quello passato: Brooks Koepka, che dopo due giornate da alieno ...

Volley - Champions League : vincono Novara e Civitanova. Trionfo femminile e maschile : doppietta italiana dopo 8 anni : dopo un lungo periodo, l’Italia torna sul tetto d’Europa, con una doppietta che mancava da otto anni. Nell’arco di cinque ore tornano nella penisola due Cev Champions League della pallavolo. Una era assicurata, quella del torneo femminile che vedeva affrontarsi l’Igor Novara contro le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano (in provincia di Treviso). Hanno vinto le prime con una partita straordinaria. E altrettanto straordinaria è stata ...