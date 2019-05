Calciomercato | la Lazio ha in mano un parametro zero di lusso | l’ultima idea di Lotito

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)pronta a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa e rilanciare l’assalto alla Champions League nella prossima stagione Laha fallito la qualificazione alla Champions League a causa di qualche gara sottotono nel finale di stagione, la squadra del patronsi accontenterà dunque dell’Europa League. Sul mercato però il presidente si sta già muovendo per regalare ai tifosi qualche acquisto di livello, sempre con un occhio al portafogli come sua consuetudine. Stando al Sun, lasarebbe infatti sulle tracce di uno deipiù interessanti in uscita dalla Premier League. Si tratta di Danny Welbeck, attaccante che ha giocato nell’Arsenal in questa annata prima di fermarsi a causa di un infortunio. Ladunque proverà a portarlo alla corte di mister Inzaghi, ammesso che quest’ultimo decida di restare..L'articolo, ...

