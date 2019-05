TelevideoRai101 : Antibiotico in fiumi: 300 oltre limite -

in: 300Cresce l'emergenza inquinamento da antibiotici neidi tutto il mondo che in qualche caso superano i livelli di sicurezza di300 volte. Lo afferma uno studio dell'università di New York che sarà al meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki. Sono stati testati idi 72 Paesi in sei continenti e gli antibiotici sono stati trovati nel 65% dei siti monitorati, compresi'storici' come il Mekong o il Tamigi.(Di lunedì 27 maggio 2019)