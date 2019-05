Allenatore Sampdoria | Giampaolo in bilico! Ferrero ironizza | “percentuali che resti? Le

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Marcoinsicuro in merito alla sua permanenza alla: il presidentecon la stampa e glissa sull’argomento Il tanto atteso summit fra il presidente della, Massimoe l’blucerchiato, Marco, ha avuto luogo quest’oggi presso l’hotel Melia di Genova. Il tema caldo dell’incontro era ovviamente il futuro dell’che, dopo l’ennesima stagione positiva in una piazza ‘media’, ha stuzzicato l’interesse di qualche big. L’esito dell’incontro? Buono… il caffè quantomeno. Il presidente, in uscita dall’hotel si è espresso solo sulla qualità della consumazione. Per quanto riguarda il futuro di, in un inglese maccheronico, ha aggiunto ai cronisti presenti: “buongiorno, grazie di averci aspettato. Vi diamo una bellissima notizia: ci siamo presi un bel caffè e ci rivedremo per capire meglio fra una settimana. ...

