Uscita di The Last of Us 2 su PS5 | nessuna esclusiva next-gen per Naughty Dog

optimaitalia

(Di domenica 26 maggio 2019) Rappresenta un vero e proprio desiderio poligonale Theof Us 2, almeno per tutti quei videogiocatori legati al marchio PlayStation e che hanno apprezzato il primo capitolo dell'ormai saga post apocalittica diDog. Sin dall'annuncio del titolo, i fan sono in fermento, impazienti di scoprire cosa abbiano in serbo i "cagnacci" californiani con la prossima avventura di Ellie e Joel. Dopo la pubblicazione del primo, sontuoso video di gameplay, l'hype è poi salito alle stelle, proiettando questo Part II al top della lista dei most wanted stilata dagli appassionati.E se è vero che Sony non parteciperà alla prossima edizione dell'E3 - intanto sono spuntati tanti rumor per la conferenza della rivale Microsoft -, i gamer temono che Theof Us 2 sia in ritardo sulla tabella di marcia, con un'dirottata sulla prossima console del colosso giapponese, la già ...

OptiMagazine : Uscita di #TheLastofUs2 su #PS5 - nessuna esclusiva next-gen per Naughty Dog - zazoomnews : Ancestors – The Humankind Odyssey: Data di uscita annunciata - #Ancestors #Humankind #Odyssey:… - zazoomblog : Ancestors – The Humankind Odyssey: Data di uscita annunciata - #Ancestors #Humankind #Odyssey: -