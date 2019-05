Strangola la ?sua? colf cubana di 26 anni a Pavia e poi si spara dopo essere fuggito in

"Gabriel - 2 anni - è stato Strangolato perché ha interrotto un rapporto sessuale dei genitori" : Gabriel Feroleto è stato strangolato perché il suo pianto disturbava il rapporto sessuale dei genitori: il dettaglio emerge dagli atti d'indagine sulla morte del bimbo di due anni di Piedimonte, in provincia di Frorsione. Gabriel è morto nel pomeriggio mercoledì 17 e per l'omicidio gli inquirenti accusano la madre Donatella di averlo soffocato e il padre Nicola (anche lui in carcere) di concorso in omicidio, ...