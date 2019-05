TelevideoRai101 : Serie A, ultimo turno: Torino-Lazio 3-1 - Marcot300 : RT @Ro01980: @IMessia77 @LaGrace82 @manganisandra @mikgua66 @Marcot300 @gianni0808 @alexjuve08 @JuveClubLomagna @RobertoCucchi1 @FrankRuJuv… - alexjuve08 : RT @Ro01980: @IMessia77 @LaGrace82 @manganisandra @mikgua66 @Marcot300 @gianni0808 @alexjuve08 @JuveClubLomagna @RobertoCucchi1 @FrankRuJuv… -

Toro settimo,ottava (ma in Europa grazie alla Coppa Italia): i granata chiudono con un 3-1 un bel campionato. Inzaghi deve rinunciare a 11 giocatori, sterile la supremazia dei padroni di casa e zero occasioni. Al 25' ci prova Ola Aina:Proto para a terra. Ritmi bassissimi in campo.Altra musica nella ripresa, aperta dal micidiale uno-due del Toro: Iago Falque (liberissimo) timbra di sinistro al 51',raddoppia in contropiede Lukic (53') servito da Meite. Immobile accorcia in diagonale (66'), De Silvestri (tocco sotto) fa tris all'80'(Di domenica 26 maggio 2019)