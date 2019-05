Prostituisciti Arbitro donna insultata a Mestre da padri e figli in un

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019), spettatori gli uni giocatori gli altri, tutti uniti nell’offendere l’. Con parole e gesti sessisti. E’ quanto accaduto su un campo di calcio a- secondo quanto racconta Il Gazzettino - durante un torneo Giovanissimi in cui era impegnata la squadra del Treporti.Fin dal fischio d’inizio della partita - scrive il ‘Gazzettino’ - una ventina di genitori - ha cominciato ad inveire verso l’, invitandola più volte a prostituirsi.Ma non solo: quando la 22enneha assegnato un calcio d’angolo, uno dei ragazzini che erano in campo si è abbassato i pantaloncini e le ha rivolto una serie di insulti.La vicenda è finita sul tavolo del giudice sportivo e alla Federcalcio, che ha fornito supporto all’e ha inviato al Giudice Regionale gli atti per provvedimenti contro ...

