Programmi TV di stasera | domenica 26 maggio 2019 Gli speciali sulle elezioni

(Di domenica 26 maggio 2019) Massimo Giletti ed Enrico Mentana Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa La nuova puntata del programma di Fabio Fazio andrà in onda in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alleeuropee. Ospite del programma sarà Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993. In studio anche Jean Todt, oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo. Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Cesare Cremonini, che celebrerà i vent’anni passati da “50 special” inno generazionale tratto da “…Squerez?” disco d’esordio dei Lunapop e album più venduto di sempre da una band italiana. L’artista sarà ospite di Fabio Fazio per annunciare le grandi novità del tour “Cremonini stadi 2020”. E infine Enrico Brignano. Con Fabio Fazio ci saranno come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Rai2, ...

