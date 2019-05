Pamela Prati | l’ex manager Eliana Michelazzo | “Ho sul cellulare gli sms e i messaggi

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Sono io la vera e unica vittima" : All'indomani dell'intervista a Pamela Prati realizzata da Verissimo (ma registrata giovedì) a rompere il silenzio ci ha pensato Eliana Michelazzo, una delle due agenti della ballerina sarda.Contattata dall'agenzia Adnkronos, la Michelazzo ha commentato: "Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso a organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul ...

Pamela Prati alla Toffanin : 'Ti ho chiesto aiuto con gli occhi - ho un tatuaggio per Mark' : È appena terminata l'ultima puntata stagionale di Verissimo, la cui ospite più attesa era la chiacchierata Pamela Prati. La showgirl, per la prima volta da quando si sono accesi i riflettori sulla sua vita, ha confessato che Mark Caltagirone non esiste ma che lei ci ha creduto fino a pochi giorni fa perché ne era perdutamente innamorata. Ad una perplessa Silvia Toffanin, inoltre, la star del Bagaglino ha raccontato di essersi fatta un tatuaggio ...

Un uomo che non esiste! Pamela Prati in lacrime svela la verità su Mark Caltagirone : Pamela Prati in lacrime ha confessato tutta la verità sul suo matrimonio con Mark Caltagirone. L’intervista a Pamela Prati è l’ultima nella puntata di Verissimo. Quella che tutti aspettano. Silvia Toffanin che l’ha già ospitate più volte, chiede al pubblico di uscire per far in modo che la Prati si trovi a suo agio. “E’ molto provata” avverte Silvia. Così entra la Prati,i in giacca e pantaloni azzurri. Accenna un sorriso a Silvia e si ...

Verissimo Ascolti TV | Social Auditel Day-Time : Pamela Prati a Verissimo diventa trend topic mondiale con mezzo milione di tweet «Sono stata raggirata dovete credermi! ringrazio D’Agostino per avermi salvata» : Verissimo Ascolti TV dal web: Il caso Prati tendenza mondiale. Superati i 450.000 tweet, programma più twittato del pomeriggio. Continua la vicenda Prati-Caltagirone, giunta al nuovo imperdibile episodio in onda su Verissimo. L’ex soubrette italiana, dopo aver abbandonato lo studio anche a Live Non è ...

Pamela Prati confessa a Verissimo : 'Ho paura' - D'Agostino replica - 'Tutto per soldi' : La vicenda Pamela Prati sembra ormai arrivata alla resa dei conti dopo che per settimane non si è fatto altro che parlare delle presunte nozze della showgirl con Mark Caltagirone. Dopo varie volte che la showgirl è stata ospite a vari programmi televisivi, adesso Pamela ha confessato davanti a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo che tutta questa storia non era altro che una messinscena posta in atto dalle sue manager. La verità sul caso ...

Pamela Prati a Verissimo - Eliana Michelazzo furiosa : «Sono io la vera e unica vittima» : Eliana Michelazzo replica alle accuse di Pamela Prati a Verissimo. «Quelle di Pamela Prati - afferma all'Adnkronos - sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi...