La Prati a Verissimo | ' Sono stata plagiata dalla Perricciolo e dalla Michelazzo'

(Di domenica 26 maggio 2019) Ieri, sabato 25 maggio, al programma "" Pamelaha raccontato la sua verità sulla presunta storia d'amore con Mark Caltagiorne. "Cercavo di chiederti aiuto guardandoti, perché tu mi conosci - ha esordito la soubrette rivolgendosi a Silvia Toffanin, in riferimento all'intervista precedente - A me èproposta la fiaba che ho sempre desiderato. Non ci posso credere che Caltagirone non c'è, spero ancora che ci sia da qualche parte. Ho paura, perché non so chi c'è dietro questa situazione. Sul presunto raggiro che avrebbe subito, ha rivelato: "Andando al ristorante di Donna Pamela, lei mi ha proposto di conoscere Mark Caltagirone. Ci siamo seguiti su Instagram e piano piano ci siamo legati. Mi ha detto che avevo portato nella sua vita il sorriso. Lui però diceva che era in Siria e non ci potevamo incontrare"....

