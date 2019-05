Inter e Atalanta in Champions Empoli retrocessa in B

ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2019) Non si può dire che l’ultima di campionato non abbia regalato emozioni. La lotta per lae quella per la retrocessione hanno tenuto tutti noi incollati alla televisione fino alla fine. La prima posizione – insieme allo scudetto – è stata assegnata settimane fa alla Juventus. Il Napoli ha consolidato il secondo posto con tre giornate di anticipo. Per il resto, il livello delle squadre che lottano è molto omogeneo: le eccezioni sono, appunto, i club che occupano i primi due posti in classifica. Al 70°, stasera, i giochi ancora non erano delineati. Partite avvincenti, segnate da risse, da esultanze improvvise e da facce distrutte, come quella di Preziosi, alla notizia del Genoa momentaneamente in serie B. Fino al raddoppio dell’, che ha cambiato di nuovo tutto. Sul finale, quando manca meno di un minuto alla fine della partita, l’rischia ...

