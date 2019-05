Gp Monaco | il podio | Hamilton trionfa a Montecarlo davanti a Vettel e Bottas

Max Verstappen F1 - GP Monaco 2019 : “L’errore dell’anno scorso mi ha reso un pilota migliore. Ora voglio il podio” : Max Verstappen arriva al GP di Monaco con la consapevolezza che questa potrebbe essere la sua unica grande occasione per vincere una corsa nella stagione in corso, visto lo strapotere mostrato dalla Mercedes sin qui. La Red Bull si è sempre perfettamente sposata con le caratteristiche tecniche richieste dal tracciato di Monte Carlo ma l’olandese ha spesso fatto fatica a contenere la sua aggressiva in occasione dei quattro precedenti qui, ...