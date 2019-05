Sampdoria-Juventus | Allegri inedito nell’ultima conferenza | “vi dico tutta la formazione

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019) L’allenatore dellaha parlato inalla vigilia della sua ultima partita sulla panchina bianconera, snocciolandola“Dobbiamo finire in bellezza la stagione contro una squadra che ha fatto un bellissimo campionato. Giampaolo ha confermato il lavoro fatto l’anno scorso”. Fabio Ferrari/LaPressestampa ‘lampo’ del tecnico della, Massimiliano, nell’ultimo incontro con i giornalisti da tecnico bianconero prima del match che chiuderà la stagione ufficiale dei campioni d’Italia a Marassi contro la Samp.passa poi ad annunciare lache vedrà Pinsoglio tra i pali, Caceres, Rugani, Chiellini e De Sciglio in difesa. Il centrocampo sarà composto da Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereyra con davanti Dybala e Kean. “Szczesny ha avuto un problema al ginocchio e ...

