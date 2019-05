Il traditore | Bellocchio e Favino raccontano l’enigma tragico di Tommaso Buscetta

optimaitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) Ne Il, salutato da un lungo applauso a Cannes, unico film italiano in concorso, Marcosi confronta con la storia die della mafia, tema per sua stessa ammissione piuttosto lontano dalle sue corde. L’estraneità però ha consentito al regista piacentino di smarcarsi dalle usuali (e usurate) rappresentazioni della criminalità organizzata, oscillanti tra ambigua epica gomorresca e realismo più o meno documentario.da un lato punta su una ricostruzione puntuale con tanto di didascalie esplicative, di vent'anni di storia mafiosa – e d’Italia –, partendo dal 1980 della guerra tra Stefano Bontate e Totò Riina, passando per il maxiprocesso e giungendo fino al processo Andreotti e alla morte nel 2000 di, il "boss dei due mondi". Dall’altro il regista scava dentro questa vicenda individuale e collettiva, trovando una chiave che gli ...

