Elezioni amministrative 2019 | dove e quando si vota

(Di sabato 25 maggio 2019) Nello stesso giorno delleeuropee, domenica 26 maggio, siin molti comuni italiani per il rinnovo delle amministrazioni locali e per la regione Piemonte. Le urne per lesaranno aperte dalle 7 alle 23 solo nella giornata di domenica. Le modalità di voto variano a seconda del numero di abitanti di ciascun comune. CHIPossonote tutti quelli che hanno compiuto 18 anni entro il 26 maggio. Per le regionali in Piemonte sono chiamati are 3,6 milioni di elettori. Per lein tutta Italia oltre 16 milioni di persone.SIOltre alla regione Piemonte diin più di 3600 comuni di cui 30 capoluoghi di provincia, 6 capoluoghi di regione e 14 città con più di 100mila abitanti. I capoluoghi di regione sono Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. GLI ORARI I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 26 ...

