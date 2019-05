DI BATTISTA SHOW IN PIAZZA - Ma sul governo si allinea a Di Maio di P Salvatori

huffingtonpost

(Di sabato 25 maggio 2019) Torna, ed è subito bagno di folla. Alessandro Diarriva aBocca della verità un’oretta prima che dal palco inizino le danze dell’ultimo giorno di campagna elettorale. Il sole tramonta sul tempio di Vesta e si riflette sulla camicia rosa salmone: “È interesse di tutti che ilcontinui”, spiega ai microfoni di Rainews parlando di quel che accadrà lunedì.Specifica più volte di parlare da semplice attivista, firma autografi e si presta ai selfie, braccato dalla sicurezza che più che essere tale funge da generatrice automatica di confusione. Più che un bagno, in effetti, è un bagnetto, in unaavara di folla che ondeggia rilassata. Appena il bodyguard se ne va l’atmosfera si rilassa. “Mi auguro che Salvini dopo il voto sia più al ministero, a lavorare di ...

