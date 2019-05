Curreri cade dal palco | rinviati concerti

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) Il cantante degli Stadio, Gaetano, è caduto suldurante la data di avvio del nuovo tour, a Castelraimondo, nel Maceratese. Il concerto è stato interrotto ma sulla pagina Facebook ufficiale della band lo staff ha subito rassicurato tutti i fan: "Vogliamo tranquillizzarvi sulle condizioni di salute di Gaetano, è stata una caduta accidentale che non ha riportato gravi conseguenze. Vi terremo aggiornati, grazie per l'affetto dimostrato".L'incidente è avvenuto attorno alle 23 al Lanciano Forum, verso la fine del concerto di debutto.è caduto a terra ed è stato stato soccorso dai volontari della Cri di Camerino e da un medico presente in sala. Una voce fuori campo ha quindi annunciato che lo show era finito. La prossima data del tour è prevista per il 13 giugno a Capistrello (L'Aquila).

