Ascolti Ciao Darwin 8 | Bonolis chiude in bellezza battendo Ballando

(Di sabato 25 maggio 2019)8,di ieri: Paoloanchecon le stelle È andata in onda ieri sera una sfida particolare per glitelevisivi, ovvero quella tra8 – Terre Desolate econ le stelle. A vincere, come è accaduto per tutte le puntate contro La Corrida, è stato il programma di Paoloche ha totalizzato 4.497.000 telespettatori e il 21,71% di share nella prima parte e 2.904.000 telespettatori e il 28.95% di share nella seconda (rilevata dopo le 23:50 e per oltre un’ora di trasmissione). Ancora una volta grandi risultati per il programma del venerdì sera di Canale5 che ieri si è concluso (venerdì prossimo andrà in onda una puntata speciale intitolatadi Donatello) dopo 9 settimane in cui ha stracciato ogni record ed è arrivato a sfiorare persino i 5 milioni di telespettatori e il 24% di share. Un vero e ...

