Salvini | Zaia è arrabbiato per la Pedemontana Sono stufo dei no Di Maio

Salvini : "Zaia è arrabbiato per la Pedemontana. Io sono stufo dei no" : Il finale di campagna elettorale è più infuocato che mai e anche oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader rispettivamente del MoVimento 5 Stelle e della Lega, non hanno perso occasione per mandarsi delle frecciatine. Il ministro dell’Interno è apparso abbastanza nervoso per una questione ben precisa, quella della Pedemontana Veneta, opera al momento bloccata, per questo ha detto:"Ho sentito il governatore del Veneto, Zaia, è ...

Autonomia : Zaia - 'Salvini ne è un inguaribile sostenitore' : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini è assolutamente della partita, ne è un inguaribile sostenitore e mi fa piacere che ne parli ogni piè sospinto”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, rispondendo a Gaiarine (Tv) ai giornalisti che gli chiedevano se durante la visita dell

Padova : Zaia - 'grazie a Salvini per tenacia nel ritrovare Chantal' : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - “Ringrazio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini per la tenacia e la celerità con cui si è interessato della vicenda di Chantal, che qui in Veneto si sta vivendo come un’autentica tragedia”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la notizia, emersa

Matteo Salvini - il blitz sulle Autonomie prima delle Europe : come argina Zaia e Maroni : L'accelerata per dare il via all'Autonomia differenziata delle regioni è diventata una priorità assoluta per Matteo Salvini. Non che prima il tema non interessasse al vicepremier leghista, ma è il fattore tempo ora a cambiare gli equilibri. Nel suo ultimo bagno di folla in Veneto, al Vinitaly, Salvi

Casellati - Conte - Salvini - Centinaio - Zaia. Anche i politici al primo giorno di apertura del Vinitaly a Verona : Ha poi avuto parole di grande elogio per la vivacità della nostra economia, in particolare nel settore vitivinicolo, che contribuisce al Pil dell'Italia in modo determinante". Nel pomeriggio ha fatto ...