blogo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sembra davvero difficile che L'possa avere una seconda stagione. L'ultima puntata della fiction ambientata nella città colpita dieci anni fa dal terremoto, in onda questa sera, 24 maggio 2019, alle 21:30 su Raitre, chiuderà definitivamente le vicende delle due famiglie protagoniste del racconto.Il fatto che una seconda stagione non si farà lo si evince da due dati. Il primo, evidentemente, riguarda gli ascolti, non abbastanza alti per poter restare nella prima serata di Raiuno tant'è che, a metà stagione, la serie con Giorgio Marchesi, Giorgio Tirabassi, Valentina Lodovini, Donatella Finocchiaro e Luca Barbareschi è stata spostata su Raitre.L'2 ci? pubblicato su TVBlog.it 24 maggio 2019 18:15.

tvblogit : L'Aquila - Grandi Speranze 2 ci sarà? - tvblogit : L'Aquila - Grandi Speranze 2 ci sarà? - Noovyis : Un nuovo post (L’Aquila Grandi speranze, tutto sulla fiction: stasera la quinta puntata su Rai 3) è stato pubblicat… -