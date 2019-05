L’Isola di Pietro 3 - cast - trama e anticipazioni della fiction di Gianni Morandi : Per il terzo anno di seguito il mese di maggio per la Sardegna e in particolare per la bellissima e caratteristica isola di Carloforte vuol dire L’Isola di Pietro, ancora una volta Gianni Morandi e la sua troupe sono impegnati per girare la fiction diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone che poi vedremo su Canale 5. L’Isola di Pietro 3, dove è girata la fiction Carloforte è l’unico centro dell’isola di San Pietro e dove ...

Temperature in rialzo sulla PenIsola - ma sotto i limiti della media stagionale : Roma - Evoluzione: il vortice di bassa pressione presente sul Mediterraneo ha richiamato correnti più miti sull'Italia per effetto delle quali le Temperature sono leggermente aumentate. Tuttavia la fase ancora spiccatamente instabile non consente per il momento un aumento deciso. Nell'arco dei prossimi giorni l'arrivo dell'anticiclone lo favorirà e torneremo con valori normali. Farà più caldo insomma e su ...

Isola della Sostenibilità : Clima di cambiamento… in tour! : Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, Isola della Sostenibilità torna, in tour su tutto il territorio Nazionale, per incoraggiare lo sviluppo sostenibile! La 6ª edizione ha l’obiettivo di approfondire le tematiche legate al Goal 13 dell’Agenda 2030 dell’ONU: “Agire per il Clima, adottare misure urgenti per combattere il cambiamento Climatico e le sue conseguenze.” “Siamo davvero molto orgogliosi di presentare questa 6ª ...

Pesante allerta meteo della Protezione Civile : tornano pioggia - freddo e vento su tutta la penIsola : Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con piogge e temporali specie sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, oltre a portare un deciso rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Siri e il ko della Lega in CdmOra Salvini è ancora più Isolato : La Lega non poteva permettersi la figuraccia delle dimissioni (o lo faceva subito o ormai era troppo tardi) e ovviamente il M5S non poteva rivedere una posizione presa con coerenza e determinazione fin dal primo giorno dello scoppio del caso Segui su affaritaliani.it

L’Isola DI PIETRO 3 : al via le riprese della fiction con Gianni Morandi : Lunedì 6 maggio sono cominciate le riprese della terza stagione de L’ISOLA di PIETRO 3, la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. Ancora una volta Gianni Morandi sarà il protagonista, accompagnato da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Vedremo un nuovo caso da risolvere, amori inattesi, nuovi personaggi adolescenti ed anche un nuovo Vicequestore ...

L'Isola di Pietro : al via le riprese della terza stagione : Gianni Morandi torna a vestire i panni del dottor Pietro Sereni. Nel cast tra le new entry: Francesco Arca, Caterina Murino e Francesca Chillemi.

1ª "Festa della semina del Riso" ad Isola della Scala. L'evento celebrerà - il 18 ed il 19 maggio 2019 - il "Mondo contadino". : L'evento si apre alle 10, con una dimostrazione della semina a mano del riso nelle risaie, che si trovano lungo la strada, che porta al Palariso, da via San Giuseppe. Alla stessa, ora in sala ...

Il ministro della giustizia cipriota si è dimesso per la storia del primo serial killer dell’Isola : Il ministro della giustizia cipriota, Ionas Nicolaou, si è dimesso in seguito alla scoperta del primo serial killer nell’isola. Domenica la polizia di Cipro aveva trovato i resti di una donna in una valigia sul fondo di un lago artificiale: secondo le indagini,

Giornata della misericordia - a Pergusa detenuti e cappellani da tutta l'Isola. Il comico Massimo Spata regala sorrisi : 'Non meritate di ... : ... il comico Massimo Spata, arrivato a Pergusa appositamente, e gratuitamente, da Lampedusa, dove ha deciso di vivere da qualche anno,, proprio per stare accanto ai detenuti: "Ho fatto tanti spettacoli ...

**Sicilia : Musumeci - 'Isola vive momento più tragico della sua storia'** : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia vive il momento più tragico della sua storia, ci vuole fiducia, speranza, la certezza di potercela fare. Così, l'unico mio obiettivo è lavorare per uscire dal tunnel, per fare diventare quest'isola competitiva con le altre regioni del nord". Lo ha detto il

Ok della Duma - la Russia può Isolare il suo Internet dal resto del mondo : ... ha approvato in terza e ultima lettura un progetto di legge controverso per consentire di far funzionare il web russo in condizioni di isolamento dal resto del mondo in caso di necessità. Per le ...

Ok della Duma - la Russia può Isolare il suo Internet dal resto del mondo : La Duma, la camera bassa della federazione Russa, ha approvato in terza e ultima lettura un progetto di legge controverso per consentire di far funzionare il web russo in condizioni di isolamento dal resto del mondo in caso di necessità. Per le autorità russe si tratta di uno strumento di difesa in caso di attacchi cibernetici, per esempio da parte americana. Diversi osservatori ritengono però la bozza di legge un ennesimo ...

Riccardo Fogli si commuove e parla della moglie Karin dopo quello è successo all'Isola : Il cantante, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, è apparso visibilmente commosso e provato dall'esperienza sull'Isola dei...