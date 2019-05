Esplosione in centro a Lione | almeno 8 feriti 

lastampa

(Di venerdì 24 maggio 2019) La procura diprivilegia la pista del pacco bomba nell’che alle 17.30 ha investito un corso pedonale neldella città nell’Est della Francia. Lo riferisce la procura....

SkyTG24 : #UltimOra #Francia, esplosione in centro a #Lione, almeno 6 feriti. Procura: probabile pacco bomba #canale50… - TgLa7 : #Francia: esplosione in centro a #Lione, almeno 6 feriti, in zona pedonale. Non se ne conoscono le cause - MediasetTgcom24 : Francia, esplosione in centro a Lione: almeno 6 feriti #Lione -