Esplosione in centro a Lione | almeno 8 feriti Secondo i media | è caccia all’uomo 

lastampa

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un’si è verificata questo pomeriggio alle 17,30 neldi, ferendo otto persone, una delle quali sarebbe una bambina di 8 anni....

Agenzia_Ansa : Esplosione in centro a #Lione, 7 feriti anche una bambina, forse un pacco bomba - TgLa7 : #Francia: esplosione in centro a #Lione, almeno 6 feriti, in zona pedonale. Non se ne conoscono le cause - SkyTG24 : #Francia, esplosione in centro a Lione: almeno 8 feriti -