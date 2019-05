Anthem | il gioco non compare più nella lista dei 49 titoli più giocati su Xbox One in

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ormaista andando lentamente alla deriva.giornata di ieri vi abbiamo parlato di come gli sviluppatori da un mese non condividano nessuna notizia sul, con buona pace dei giocatori che hanno deciso di abbandonarlo definitivamente.Ora, come riporta MP1ST, il numero di giocatori disuOne è diminuito a un numero tale che ora non fa nemmeno parte dei 49 giochi piùsulla piattaforma. Per farvi un'idea, questo elenco includecome The Sims 4, For Honor e altridisponibili da anni, e che di sicuro non fanno fare una bella figura al recente titolo di BioWare.Sebbene le statistiche prendano in esame il Nord America, all'interno di Reddit molte persone di diversi paesi hanno riscontrato la stessa cosa, ovvero chenon si trova più in questa classifica. Sempre per quanto riguarda il Nord America, lavede all'ultima posizione ...

