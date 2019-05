Sony fa visita a Housemarque | esclusiva PS5 in cantiere?

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Come possiamo apprendere da Twitter, gli studi svedesi dihanno ospitato un rappresentante dinelle ultime ore, e considerando quanto lo studio abbia lavorato a stretto contatto col gigante nipponico tutto fa presumere che vi sia qualcosa di interessante in serbo per i giocatori, magari un tripla A in preparazione per PS5.in passato ha infatti già lavorato per, realizzando delle esclusive per PS4 tra cui val la pena citare Resogun. Sappiamo lo studio essere attualmente alle prese con un Stormdrivers, un battle royale, e un misterioso tripla A non ancora annunciato. Quest'ultimo titolo, secondo la maggior parte degli utenti, potrebbe essere proprio l'oggetto dellafatta daallo studio di Helsinki. Si tratta comunque solo di speculazioni da parte dei fan, per cui non resta che attendere ulteriori riscontri.E voi cosa ne pensate in merito? Cosa ...

