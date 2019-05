Silvio Muccino a processo per diffamazione nei confronti del fratello Gabriele

Silvio Muccino a processo per diffamazione contro il fratello Gabriele - lo accusò di violenza in diretta tv : Arriva ufficialmente in un'aula di tribunale il lungo dissidio tra i due fratelli Gabriele e Silvio Muccino . Il gip del tribunale di Roma ha mandato a processo Silvio Muccino , il più giovane tra i due, per le dichiarazioni fatte durante la trasmissione televisiva L'Arena del 3 aprile 2016. Avrebbe l

Silvio Muccino rinviato a giudizio per le dichiarazioni sul fratello Gabriele : “Lo indicò come persona violenta” : Attualità Giovanni Veronesi: “Aver perso in parte Francesco Nuti per me è stato uno choc. Quando una persona beve, non so come trattarla” di Davide Turrini Una querelle che va avanti da anni e che ora arriva in un’aula di tribunale. Si tratta della disputa “eterna” tra i fratelli Muccino: l’attore e regista ...