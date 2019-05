Si è alzato dal letto e ha iniziato a picchiarlo mentre il piccolo dormiva

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Quando il medico legale hal’esame preliminare sul corpo del bambino di 2 anni, ucciso a botte dal padre Alijica Hrustic a Milano, ha evidenziato che i lividi che ilaveva sul corpo non risalivano tutti a poche ore prima. Molti erano più vecchi. Questo, come scrive Il Corriere della Sera, vuol dire che il calvario di violenza su quel bambino andava avanti da tempo, giorni, forse settimane.Il Corriere riporta stralci della confessione della madre del bimbo, croata di 23 anni, alla Mobile:″È già successo. Quando mio marito fuma, va fuori di testa. Perde il controllo.... Stanotte lui si èe haa picchiare il bambino. Mi sono svegliato, ho provato a fermarlo, ma non ci sono riuscita”.Dopo aver ucciso il bambino, l’uomo è fuggito portando con sé le altre due figlie della coppia, di 1 e 3 ...

