Pratigate | fa volare gli ascolti di Live-Non è la d' Urso

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roberta Damiata Boom diper "-Non è la D'", nella puntata in cui l'ex gente di Pamela Prati ammette di non aver mai conosciuto Mark Caltagirone Se non si chiamasse “non è la D’” potrebbe benissimo chiamarsi “Lo show dei Record”, visto che settimana dopo settimana la trasmissione di Barbara d’sta facendoda record. Ieri sera il programma è stato leader assoluto della prima serata con quasi quattro milioni di spettatori e uno share che partito dal 18.3% ha toccato picchi del 25,5% arrivando a quattro milioni e mezzo di telespettatori. Cronaca di un successo annunciato visto che l’argomento della puntata era davvero spinoso e riguardava il “” con le incredibili rivelazioni di Eliana Michelazzo che dopo settimane in cui sosteneva l’esistenza di Mark Caltagirone, è crollata ammettendo di non averlo mai visto e soprattutto di aver ...