“Non volevo infilarmi del tunnel del posto fisso e svegliarmi insoddisfatta a 40 anni La

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Ho deciso di fare il cammino di Santiago. Un’esperienza magnifica che mi ha permesso di guardarmi dentro e capire che nonneldel, del mutuo, dei figli e ria 40in una vita insoddisfacente che non avrei voluto cambiare. Amavo la ristorazione e la montagna: l’idea del rifugio è nata da sé”. Martina Bordignon, 29, insegnante, spiega così al Corriere della Sera come è nata l’idea di lasciare il lavoro nei licei – dopo una laurea magistrale in lettere moderne a Trento – e di scegliere la via della passione. Che per lei ha un nome e un luogo: Rifugio Oltradige al Roen, a cavallo tra la provincia di Bolzano e quella di Trento, a 1073 metri. Costruito nel 1913, è del Cai di Bolzano ed è raggiungibile dalla Val di Non a piedi in circa 20 minuti oppure dal passo della Mendola. Lo inaugura ...

