Liverpool-Napoli | probabile un’amichevole in programma il 28 luglio

(Di giovedì 23 maggio 2019) Si parla tanto di mercato in queste ore in casa, poche certezze e tanti nomi per la prossima stagione. L’unica certezza è il ritiro azzurro a Dimaro che si svolgerà dal 6 al 26. Altra certezza dovrebbe essere l’amichevole che ildisputerà contro il. Secondo quanto riportato dal Times ilsarebbe in in trattativa a Tottenham per poter utilizzare il White Hart Lane per le amichevoli estive. La richiesta si è resa necessaria perché l’Anfield ha un riccodi concerti tra cui quello di Bon Jovi. La prima avversaria dei Reds potrebbe essere proprio ilil 28. L'articoloun’amichevole inil 28ilsta.

